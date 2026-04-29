Στις 9 Μαΐου η εκδήλωση για τα 5 χρόνια της «Δημοκρατικής Φωνής».

Η «Δημοκρατική Φωνή» διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων παρουσίας και δράσης, με θέμα «Από τις υποκλοπές στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και «Η Δημοκρατία στο στόχαστρο, η κοινωνία στο περιθώριο».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου (19:00), στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας και φιλοδοξεί «να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη δημοκρατική λειτουργία, τη διαφάνεια και τη σχέση πολιτείας και κοινωνίας».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι:

Χρήστος Ράμμος,

Μιλένα Αποστολάκη,

Δημήτρης Ινδαρές,

Διονύσης Τεμπονέρας,

Γαβριήλ Σακελλαρίδης,

Όλγα Λαφαζάνη,

Κώστας Γενιδουνιάς,

Κώστας Κυρλας.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα πραγματοποιήσει ο δημοσιογράφος Μηνάς Κωνσταντίνου.