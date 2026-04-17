Ως υπαίτια για το ατύχημα κρίθηκε η οδηγός του προπορευόμενου οχήματος.

Σε ποινή έξι μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 154 λιρών καταδικάστηκε μια 44χρονη στη Βρετανία, ως υπαίτια ενός σοκαριστικού τροχαίου στο οποίο ανετράπη στρατιωτικό όχημα, με αποτέλεσμα ένας στρατιώτης να αποκομίσει κατάγματα στην πλάτη.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Ιανουαρίου στον αυτοκινητόδρομο Α43 και όσα καταγράφηκαν στο βίντεο από την dashcam άλλου οχήματος κόβουν την ανάσα. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ένα τζιμ Land Rover Defender να κινείται στην αριστερή λωρίδα, με ένα Audi Q2 να προπορεύεται. Ξαφνικά, το προπορευόμενο όχημα έβγαλε φλας για να στρίψει στην έξοδο, «κόβοντας» την πορεία του τζιπ.

Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση, ο οδηγός του Land Rover κάνει ένα απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα εκείνο να ανατραπεί και να «τουμπάρει» στο οδόστρωμα για αρκετά μέτρα. Από τη σφοδρότητα του ατυχήματος τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός με κατάγματα στην πλάτη.

Η 44χρονη οδηγός, ονομάτι Κρενγκούτα Αρουξαντέι, καταδικάστηκε, με το δικαστήριο να κρίνει ότι το ατύχημα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

