Την γυναίκα παρέλαβε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ατύχημα με πτώση τουρίστριας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05/06) στον Όλυμπο, στη θέση «Ζωνάρια».

Όπως μεταδίδει το odelalis.gr, η 34χρονη γυναίκα, υπήκοος Ουγγαρίας, έχασε την ισορροπία της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεσα κινητοποιήθηκε πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δίου Ολύμπου, ενώ επιχείρησαν και δυνάμεις της 2η και της 8ης ΕΜΑΚ.

Οι διασώστες μετέφεραν την τραυματισμένη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ταξιαρχία Λιτόχωρου και από εκεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί η κατάστασή της από τους γιατρούς.