Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια εξόρμησης στην παραλία της Φτέρης στην Κεφαλονιά.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης μίας 62χρονης, πολωνικής υπηκοότητας, στην περιοχή Φτέρη στην Κεφαλονιά.

Πρόκειται για ένα από τα έξι μέλη ομάδας τουριστών, οι οποίοι προσπάθησαν να προσεγίσουν τη δυσπρόσιτη παραλία. Η γυναίκα ωστόσο τραυματίστηκε στο πόδι.

Μετά από κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου και την 16η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.