Πρόκειται για την πέμπτη εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα το 2026.

Στην εκτέλεση ενός 58χρονου θανατοποινίτη αναμένεται να προχωρήσουν οι Αρχές της Φλόριντα το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα ΗΠΑ, ξημερώματα Τετάρτης στην Ελλάδα), ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της γειτόνισσάς του.

Ο λόγος για τον Τσάντγουικ Γουίλασι, που το 1990 καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 56χρονος Μάρλις Σάδερ κατά τη διάρκεια διάρρηξης στο σπίτι της. Το θύμα επέστρεψε στο σπίτι του και βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Τσάντγουικ. Εκείνος στη συνέχεια την περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό και την έκαψε ζωντανή.

{https://x.com/WFLA/status/2046578448555286854}

Η εκτέλεση του Γουίλασι με τη χορήγηση θανατηφόρου ένεσης θα είναι η πέμπτη στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος επτά εκτελέσεις θανατοποινιτών, όλες με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα: τέσσερις στη Φλόριντα, δύο στο Τέξας και μία στην Οκλαχόμα.

Το 2025 έγιναν 47 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου 20 ετησίως κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία και ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.

{https://x.com/C247news/status/2046370480794271745}