«Η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από το τέλος της εκεχειρίας δύο εβδομάδων είναι κρίσιμη» αναφέρει το Πακιστάν.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, παρείχε με ανάρτησή του νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η εκεχειρία λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2:50 π.μ (ώρα Ελλάδας) και η συμμετοχή της ιρανικής αντιπροσωπείας παραμένει ακόμα αβέβαιη, σύμφωνα με τον Πακιστανό αξιωματούχο.

«Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται», πρόσθεσε ο Ταράρ σε μια ανάρτηση στο X.

«Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται:

1. Η επίσημη απάντηση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής για συμμετοχή στις Ειρηνευτικές Συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ αναμένεται ακόμη.

2. ⁠Το Πακιστάν, ως μεσολαβητής, διατηρεί συνεχή επαφή με τους Ιρανούς και ακολουθεί την πορεία της διπλωματίας και του διαλόγου.

3. Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 π.μ. PST (2:50 π.μ ώρα Ελλάδας), 22 Απριλίου. Η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από το τέλος της εκεχειρίας δύο εβδομάδων είναι κρίσιμη.

4. ⁠Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στη δεύτερη γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται» αναφέρει.

{https://x.com/TararAttaullah/status/2046599763328725053}

Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα ασαφές παραμένει πότε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν, καθώς ο Λευκός Οίκος σχεδίαζε περαιτέρω συναντήσεις για να συζητήσουν την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

«Στον Λευκό Οίκο πραγματοποιούνται πρόσθετες συναντήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχει ο Αντιπρόεδρος», δήλωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Το δίκτυο ανέφερε ακόμα ότι ο Βανς αναμενόταν να αναχωρήσει για την Ισλαμαμπάντ το πρωί της Τρίτης (τοπική ΗΠΑ).