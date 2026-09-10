Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου.

Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, με την Αλαμουντίν να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην προηγούμενη συνάντησή τους το 2014 στο υπουργείο Πολιτισμού, συγχαίροντας τον κ. Τασούλα για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η δικηγόρος μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους εκείνη την περίοδο, ενώ ο κ.Τασούλας της προσέφερε την έντυπη έκδοση της γνωμοδότησης που είχε συντάξει πριν από 12 χρόνια μαζί με άλλους δύο έγκριτους νομικούς, αναφορικά με τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, σημειώνοντας πως συνέβαλλε στην κινητοποίηση και στην άμεση συμμετοχή και εμπλοκή της διεθνούς κοινής γνώμης στο ζήτημα.

Η κ. Αλαμουντίν μίλησε ακόμη για τη μεγάλη αξία της ανταλλαγής πολιτιστικών θησαυρών κάνοντας ειδική αναφορά στην ιστορική Ταπισερί της Μπαγιέ, (η οποία - βάσει διακρατικής συμφωνίας - μεταφέρθηκε από τη Γαλλία και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 1000 χρόνια), ενώ πρόσθεσε ότι ο χώρος του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει στην ειρήνη και τη φιλία.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας έχουμε να κάνουμε με επανένωση ενός μνημείου και όχι επιστροφή, συμπληρώνοντας πως δεν γίνεται λόγος για «νίκη ή ήττα» από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά για μία μεγαλειώδη κίνηση.

Τέλος, η κ. Αλαμουντίν προσέφερε στον κ. Τασούλα τα δύο νέα βιβλία της με τίτλο «Το δικαίωμα στο Διεθνές Δίκαιο» και «Η ελευθερία του λόγου στο Διεθνές Δίκαιο» για να τα προσθέσει στη βιβλιοθήκη του.

Το απόγευμα, η κ. Αλαμουντίν θα συμμετάσχει σε συζήτηση μαζί με την Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO Κωνστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, στους Στύλους Ολυμπίου Διός, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», ενώ το βράδυ θα παραστεί στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.