Η κυβέρνηση στην Ουγγαρία υιοθετεί το μέτρο επιβολής ειδικού φόρου στη μεγάλη περιουσία.

Το δρόμο για το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας λαμβάνει τις επόμενες εβδομάδες σχέδιο νόμου που προβλέπει υιοθέτηση ειδικού φόρου για τον μεγάλο πλούτο.

Η δεξιά κυβέρνηση του Πίτερ Μαγιάρ, που διαδέχθηκε την υπερδεξιά κυβέρνηση Όρμπαν τον Απρίλιο του 2026, υιοθετεί το μέτρο επιβολής ειδικού φόρου στη μεγάλη περιουσία, το οποίο έχουν προτείνει διεθνώς για την άμβλυνση των ανισοτήτων οικονομολόγοι όπως ο Τομά Πικετί και ο Ζουκμάν και στην Ελλάδα πρόσφατα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ως μέτρο «κοινωνικής δικαιοσύνης».

Τι προβλέπει το σχέδιο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το σχέδιο νόμου προβλέπει επιβολή ειδικού ετήσιου φόρου 1% για περιουσίες άνω του 1 δισ. φιορίνια, δηλαδή περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Ουγγαρίας, στο συνυπολογισμό της περιουσίας για την επίμαχη φορολογική επιβάρυνση θα συνυπολογίζονται η αξία ακινήτων του φυσικού προσώπου, μετοχές, ομόλογα και επιχειρηματικές συμμετοχές, ενώ τα εκτιμώμενα έσοδα τα πρώτα χρόνια υπολογίζονται σε 300 έως 600 δισ. φιορίνια.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως κρίσιμο για την πλήρη εφαρμογή του νόμου παραμένει ο τρόπος αποτίμησης της περιουσίας του φυσικού προσώπου που εμπίπτει στην κατηγορία και ειδικά το σκέλος που αφορά σε συμμετοχές σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις, με την κυβέρνηση να προωθεί το ελβετικό μοντέλο, όπου το ισχύον φορολογικό σύστημα προβλέπει ήδη διαδικασίες αποτίμησης συμμετοχών σε μη εισηγμένες εταιρείες.

Δημόσια σφαίρα

Ένα ζήτημα σχεδιασμού παραμένει αδιευκρίνιστο στη δημόσια σφαίρα: κανείς δεν έχει διευκρινίσει αν ο συντελεστής 1% θα εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα της περιουσίας που υπερβαίνει το κατώφλι ή στο σύνολο της περιουσίας μόλις αυτή ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου φιορινιών.

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Η ανακοίνωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουγγαρία, με επικριτές της επιβολής «wealth tax» να εγείρουν ένα ζήτημα σχεδιασμού που φέρεται να παραμένει αδιευκρίνιστο στη δημόσια σφαίρα: αν ο συντελεστής 1% θα εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα της περιουσίας που υπερβαίνει το κατώφλι του ορίου ή στο σύνολο της περιουσίας μόλις αυτή ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου φιορινιών.