Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής και για το γεγονός ότι παραμένουν απλήρωτοι.

Με τα τρακτέρ στους δρόμους βγήκαν οι αγρότες στον Πλατύκαμπο Λάρισας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως το υψήλο κόστος παραγωγής αλλά και για το γεγονός ότι παραμένουν ακόμη απλήρωτοι, όπως υποστηρίζουν.

Οι αγρότες διεκδικούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων εν μέσω της καλλιεργητικής περιόδου, καθώς και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πραγματική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Παράλληλα ζητούν την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων, ενώ προειδοποιούν ακόμη και με κλείσιμο Εθνικών Οδών.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν εκ νέου μπλόκα.

Σημειώνεται ότι κινητοποίησεις με την έναρξη του καλοκαιρίου πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης (02/06) οι αγρότες στα Φάρσαλα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Με μια συμβολική παρουσία 20 τρακτέρ, οι παραγωγοί κατέλαβαν το κέντρο της πόλης, όπου και παρέμειναν έως τη 1:00 το μεσημέρι, για να επιστρέψουν στις καλλιεργητικές εργασίες της περιόδου, σύμφωνα με το larissanet.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, κ. Σωκράτης Αλειφτήρας, ξεκαθάρισε ότι η σημερινή δράση αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Απαντάμε στην κυβερνητική αναλγησία και στη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων, τόνισε, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας στον δρόμο έχει αποδείξει πως φέρνει αποτελέσματα και το κίνημα είναι αποφασισμένο να τον συνεχίσει. Παράλληλα, προανήγγειλε πανελλαδική συνεδρίαση της Γραμματείας των Μπλόκων την ερχόμενη εβδομάδα για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Οι αγρότες διεκδικούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων χρημάτων, καθώς και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πραγματική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Την ίδια στιγμή, απαιτούν την πάταξη του κυκλώματος των παράνομων ελληνοποιήσεων, το οποίο, όπως κατήγγειλε ο κ. Αλειφτήρας, συνεχίζει να υφίσταται με την ανοχή του πολιτικού συστήματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI