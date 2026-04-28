Αύξηση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η άνοδος αφορά τόσο τον αριθμό των οικοδομικών αδειών όσο και το συνολικό μέγεθος των κατασκευών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου στην αρχή του έτους.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο εκδόθηκαν συνολικά 2.034 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 15,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η συνολική επιφάνεια των έργων ανήλθε σε 482.056 τετραγωνικά μέτρα, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 67,3%, ενώ ο όγκος των κατασκευών έφτασε τα 2.612.547 κυβικά μέτρα, αυξημένος κατά 107,3% σε ετήσια βάση.

Κυρίαρχο ρόλο στην άνοδο αυτή διαδραματίζει η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα της συνολικής δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές άδειες ανήλθαν σε 2.013, καταγράφοντας αύξηση 15,3%, ενώ η επιφάνεια και ο όγκος τους αυξήθηκαν κατά 67,9% και 107,7% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 . Αντίθετα, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα παραμένει περιορισμένη, με μόλις 21 άδειες και ποσοστό συμμετοχής 1,9% στον συνολικό όγκο.

Παρά την έντονη μηνιαία αύξηση, η εικόνα σε ετήσια βάση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Κατά το δωδεκάμηνο από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, ο συνολικός αριθμός αδειών παρουσίασε οριακή μείωση 0,5%, ενώ η συνολική επιφάνεια μειώθηκε κατά 4,9%. Ωστόσο, ο όγκος των κατασκευών κατέγραψε αύξηση 3,8%, γεγονός που υποδηλώνει στροφή προς μεγαλύτερα έργα .