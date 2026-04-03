Η αστυνομία ερευνά τα αίτια πίσω από το εργατικό ατύχημα στην Καλαμάτα.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε πριν τις 14:00 σε οικοδομή πολυκατοικίας στην Καλαμάτα την Παρασκευή 03/04, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες 58χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό από τον 3ο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την ώρα εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίζοντας τον 58χρονο στο νοσοκομείο Καλαμάτας βαριά τραυματισμένο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνά το Α.Τ Καλαμάτας, ενώ ο επιβλέπων μηχανικός συνελήφθη.

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας

«Σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου είχαμε άλλο ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα με πτώση συναδέλφου καλουπατζή από το μπαλκόνι 3ου όροφο σε ανεγειρόμενη οικοδομή. Ο συνάδελφος Γιώργος Α. 58 χρονών πηγαίνοντας για δουλειά έχει καταλήξει στα επείγοντα του νοσοκομείου και παλεύει για τη ζωή του.

Ένα ατύχημα που κρούει τον κώδωνα ακόμα μία φορά προς όλους τους υπεύθυνους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς , στο κράτος και στις υπηρεσίες του , για τους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε αρένες.

Οι συνάδελφοι που δε γυρίζουν σπίτι τους ή μένουν σακατεμένοι από τα εργατικά ατυχήματα, ολοένα και αυξάνονται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της βάρβαρης πολιτικής που μας θέλει από το πρωί μέχρι το βράδυ με δεκάωρα και δεκατριάώρα στους χώρους δουλειάς για να βγάλουμε το ψωμί μας και να ανταπεξέλθουμε στην ακρίβεια και στα πανάκριβα έξοδα που φέρνει η καπιταλιστική ανάπτυξη , τα σκάνδαλα διαφθοράς και οι πολέμοι».

Με πληροφορίες του messinialive.gr