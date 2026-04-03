Τέλος μπήκε στο ψυχολογικό θρίλερ που ζούσε ένας άνδρας στον Βόλο, από τη πρώην σύντροφό του.

Ποινή φυλάκισης 28 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε μία γυναίκα 38 ετών από την Πάτρα, η οποία φέρεται να δημιούργησε 200 ψεύτικα προφίλ στα social media προκειμένου να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό της.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, η γνωριμία του ζευγαριού είχε ξεκινήσει το 2018 μέσω του Instagram, όπου είχαν συνεχή επικοινωνία και στη συνέχεια έγιναν ζευγάρι. Ο άνδρας της είχε κάνει ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμεί να φύγει από τον Βόλο λόγω της εργασίας του και της ζήτησε να έρθει εκείνη να τον βρει. Πράγματι, η γυναίκα ταξίδεψε στον Βόλο και διέμεινε σε ξενοδοχείο για δύο εβδομάδες.

Μετά την πρώτη μέρα, όταν ο άνδρας γύρισε από την εργασία του βρήκε δεκάδες μηνύματα και κλήσεις από τη γυναίκα, η οποία ρωτούσε που είναι και τι κάνει. Λόγω της φύσης της εργασίας του, ο άνδρας δεν είχε το κινητό μαζί του, με την εμμονική γυναίκα να θεωρεί ότι εκείνος διατηρεί παράλληλη σχέση.

Για να τον εκδικηθεί, η 38χρονη δημιούργησε 200 ψεύτικους λογαριασμούς στο Facebook, στα οποία παρίστανε τον ίδιο ή φίλους του. Δεν δίσταζε να κατασκευάζει ψεύτικες συνομιλίες, με προσβλητικό και ακατάλληλο περιεχόμενο, ακόμη και υπονοούμενα για σεξουαλικές πράξεις έναντι αμοιβής.

Ο άνδρας όταν τα αντιλήφθηκε προχώρησε σε περιοριστικά μέτρα εναντίον της 38χρονης, εκείνη τα παραβίασε και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 48 μηνών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο το 2023, ενώ για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει κάνει έφεση που θα εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στη Λάρισα, και επειδή της είχε κάνει μήνυση, η γυναίκα κατέθεσε 5 μηνύσεις σε βάρος του, για ψευδή καταμήνυση. 7 μήνες κάθειρξη επιβλήθηκαν και στη μητέρα της για ψευδορκία.