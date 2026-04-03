Οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Αττική δρούσαν από το 2024.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε όλη τη χώρα εξάρθρωσαν στελέχη της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Στις 30 Μαρτίου, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών αλλοδαπών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Πειραιά. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 48 και 46 ετών και μιας 32χρονης γυναίκας, μέλη μιας συμμορίας που δρούσε τουλάχιστον από το 2024. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ, η ομάδα χρησιμοποιούσε μισθωμένα οχήματα για να προσεγγίζει καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, προσποιούμενη τους πελάτες, κυρίως τις ώρες αιχμής. Αφού εντόπιζαν τα προϊόντα που τους ενδιέφεραν, χρησιμοποιούσαν ειδικό μηχάνημα για να απενεργοποιούν ή να αφαιρούν τα αντικλεπτικά συστήματα και τα τοποθετούσαν σε σακούλες με διαφορετική επωνυμία, παραμένοντας για σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στα καταστήματα ώστε να μην προκαλέσουν υποψίες.

Η οργανωτική τους ικανότητα ήταν τέτοια, που κατάφερναν να πραγματοποιούν δύο κλοπές σε διαφορετικά καταστήματα μέσα σε μόλις μία ώρα. Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Αττική: τα μέλη της συμμορίας δρούσαν επίσης σε Καλαμάτα, Χανιά, Ηράκλειο και Πύργο Ηλείας. Το συνολικό όφελος από τις εγκληματικές τους ενέργειες υπολογίζεται σε περίπου 20.250 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο 48χρονος και η 32χρονη εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

ασύρματα ακουστικά, που όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρέσει νωρίτερα,

μαγνητικό σύστημα απενεργοποίησης αντικλεπτικών,

κυλινδρικός μαγνήτης,

κατσαβίδι,

μεταλλικό ψαλίδι και

2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε η 32χρονη και ο 46χρονος δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και περαιτέρω διακίνηση κάνναβης, καθώς εντός της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

20 εκριζωμένα δενδρύλλια κάνναβης,

215 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

400 γραμμ. βρεγμένα υπολείμματα δενδρυλλίων κάνναβης,

27 γλάστρες,

πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2 τρίφτες,

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και

12 διαρρηκτικά κλειδιά.

Από την προανακριτική έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 25 περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.