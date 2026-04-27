Αδιευκρίνιστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της τραγωδίας στο Αγρίνιο.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/04) στο Αγρίνιο, όπου ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε οικοδομή.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή κοντά στη συμβολή των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη, όταν ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τον 67χρονο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.