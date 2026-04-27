Κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκόολ βρέθηκαν στο αίμα της 19χρονης Μυρτώς που βρήκε τραγικό θάνατο πριν από δεκαπέντε μέρες στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Οι τοξικολογικές εξετάσεις «έδειξαν» την παρουσία πολλαπλών ουσιών στο αίμα της, συγκεκριμένα κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ που επιβάρυναν ιδιαιτέρως τον οργανισμό της και συνδυαστικά οδήγησαν στο να καταλήξει.

Τι σημαίνει ιατρικά ο συνδυασμός ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ

Η ταυτόχρονη χρήση αλκοόλ και κοκαΐνης μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό μιας ουσίας που ονομάζεται κοκααιθυλένιο. Η ουσία αυτή έχει μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη τοξική δράση από την ίδια την κοκαΐνη και σχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως αρρυθμίες ή αιφνίδια επιβάρυνση της καρδιάς. Παράλληλα, η παρουσία κάνναβης μπορεί να επηρεάσει τον συντονισμό και τη γενική αντίληψη, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Παρά τα τοξικολογικά ευρήματα, αναμένεται η ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς αιτίες θανάτου αλλά και στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Σε δικαστικό επίπεδο, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με βάση τα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα ενώ η δικογραφία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.

