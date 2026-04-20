Σύνδεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά φαίνεται να έχουν οι ένοικοι από τα διπλανά δωμάτια.

Νέες προεκτάσεις στην έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά δίνουν οι αποκαλύψεις γύρω από το ενοικιαζόμενο δωμάτιο τη μοιραία νύχτα. Ενώ στην αρχική της κατάθεση η ιδιοκτήτρια του δωματίου ισχυρίστηκε πως λειτουργούσε μόνο το δωμάτιο «11» στο οποίο έμεινε η 19χρονη με τον 23χρονο, η πραγματικότητα ανατρέπει τα υπάρχοντα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA και της εκπομπής Live News, στο ίδιο κατάλυμα διέμεναν και άλλα άτομα, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό πώς λειτουργούσε μόνο ένα δωμάτιο εξαιτίας εργασιών ανακαίνισης στα υπόλοιπα.

Στο ένα διέμενε μία 18χρονη μαζί με τον 22χρονο επίσης κατηγορούμενο, ο οποίος είχε κληθεί από τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα όταν διαπιστώθηκε ότι η Μυρτώ δεν αισθανόταν καλά. Στο δεύτερο δωμάτιο διέμενε ο πατέρας της 18χρονης, ένας 56χρονος, μαζί με τη σύντροφό του.

Οι σχέσεις μεταξύ των ενοίκων φαίνεται να συνδέονται, καθώς ο 22χρονος φέρεται να γνώριζε τον 26χρονο, ενώ όλοι βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση το μοιραίο βράδυ.

Οι κάμερες που «δεν λειτουργούσαν»

Κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από το εσωτερικό του καταλύματος υπάρχει ήδη υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, όμως διαφορετική εικόνα προκύπτει σε ό,τι αφορά την εξωτερική κάμερα. Η ιδιοκτήτρια είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη κάμερα δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχε καταγραφή. Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται να μην ισχύει.

Μάλιστα, αναφέρεται πως η σύντροφος του 56χρονου φέρεται να παρενέβη ώστε το σχετικό υλικό να μην παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, κάτι που τελικά συνέβη, καθώς το βίντεο δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία. Οι αντικρουόμενες εκδοχές σχετικά με τους χώρους του καταλύματος, οι σχέσεις των εμπλεκομένων και το ζήτημα της κάμερας συνθέτουν ένα περίπλοκο σκηνικό που παραμένει αδιευκρίνιστο. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και ποιοι είχαν γνώση των γεγονότων.

