Η υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς εξακολουθεί να διερευνάται, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η αξιοπιστία των δημόσιων ισχυρισμών που έχουν διατυπωθεί.

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς με φόντο τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, καθώς η υπόθεση έχει πλέον λάβει διαστάσεις που ξεπερνούν το καθαρά ιατρικό σκέλος, αγγίζοντας καταγγελίες, δημόσιες τοποθετήσεις και εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματιών υγείας.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που εμφανίστηκε δημόσια ως νοσηλεύτρια και προχώρησε σε σοβαρούς ισχυρισμούς σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου τη στιγμή που μεταφέρθηκε εκεί η 19χρονη σε κρίσιμη κατάσταση.

Η γυναίκα αυτή φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχε γιατρός παρών κατά την άφιξη της ασθενούς και ότι η ιατρική ανταπόκριση καθυστέρησε, αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση του περιστατικού. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ωστόσο, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς αντέδρασε άμεσα, διαψεύδοντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό και υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία επίσημη σχέση με το νοσοκομείο. Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθεί η ταυτότητά της και οι συνθήκες υπό τις οποίες προχώρησε στις καταγγελίες.

Η διοίκηση του νοσοκομείου από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι γιατροί και το προσωπικό «επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους», απορρίπτοντας ως ψευδείς και συκοφαντικές τις καταγγελίες περί καθυστερημένης ανταπόκρισης.

Εσωτερικές αντιπαραθέσεις

Το περιστατικό φαίνεται να έχει πυροδοτήσει και εσωτερικές εντάσεις, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προσωπικές και επαγγελματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ γιατρών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται και παρουσιάζεται δημόσια η υπόθεση.

Στο ήδη τεταμένο κλίμα προστίθεται και η συζήτηση γύρω από τη χρήση «ανεπιβεβαίωτων μαρτυριών» σε δημόσιες τοποθετήσεις, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σύγκρουση ανάμεσα σε διαφορετικές πλευρές του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του 66χρονου

Στο μικροσκόπιο των ερευνών, μπαίνει ο ρόλος ενός 66χρονου συνταξιούχου, στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι. Πρόκειται για έναν άνδρα, που μιλούσε με την 19χρονη Μυρτώ μέσω διαδικτύου, ενώ είχε ανταλλάξει μηνύματα το μοιραίο βράδυ, τόσο με την άτυχη κοπέλα, όσο και με τον 23χρονο κατηγορούμενο.

Τα όσα ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 66χρονος συνταξιούχος και τα μηνύματα στο κινητό του, τον φέρνουν στο μικροσκόπιο της αστυνομίας: «Πριν ένα χρόνο περίπου στην Αθήνα μέσω κοινή μας φίλης γνώρισα τον 23χρονο, ο οποίος είχε πει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Αργοστολίου και είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Την Κυριακή στις 5 Απριλίου 2026 με συμπεριέλαβε σε κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WhatsApp στην οποία υπήρχε επιπλέον, εκτός του 23χρονου και μία γυναικά με στοιχεία προφίλ “Μυρτώ Αργοστόλι”. Οι συζητήσεις που είχαμε στην ομαδική συνομιλία μας ήταν κοινωνικού χαρακτήρα"».

