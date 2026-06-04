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Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.