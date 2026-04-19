Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου της νεαρής γυναίκας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον νέα πρόσωπα στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε στείλει χρηματικό ποσό ύψους περίπου 220 ευρώ στην άτυχη νεαρή, καθώς και μερικά ακόμα πρόσωπα για τα οποία δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες. Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή αλλά και η πιθανή σχέση του με την υπόθεση ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, μιλώντας για την υπόθεση, υποστήριξε ότι «όλοι οι γιατροί ήταν στη θέση τους», απαντώντας σε ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη διαχείριση της υπόθεσης και τα ιατρικά δεδομένα που εξετάζονται.

Να σημειωθεί ότι με ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είχε περιγράψει τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν καταλήξει η κοπέλα, την οποία είχαν εγκαταλείψει οι τρεις κατηγορούμενοι σε μια πλατεία στο Αργοστόλι.

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τις επαφές και τις κινήσεις της 19χρονης πριν από το τραγικό περιστατικό, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα για κατάθεση, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhwvl5ke3itd?integrationId=40599y14juihe6ly}