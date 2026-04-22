Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι βρίσκονται σε καθοριστική φάση, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα τελευταία λεπτά της ζωής της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ψηφιακά στοιχεία και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων, που αναμένονται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της 19χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στον χώρο του συμβάντος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν λεπτομερώς τις τελευταίες της επικοινωνίες, τις κινήσεις της το επίμαχο βράδυ, καθώς και πιθανές οικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να σχετίζονται με παρουσία άλλων ατόμων.

Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με το υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου, ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αλλαγές στο κατηγορητήριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οι ουσίες που φέρεται να καταναλώθηκαν να ήταν νοθευμένες, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την ταχεία επιδείνωση της κατάστασής της.

Παράλληλα, σημαντική θεωρείται και η μαρτυρία ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος είχε επικοινωνία μαζί της λίγο πριν τον θάνατό της. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η συνομιλία τους διακόπηκε απότομα όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τρίτου προσώπου στον χώρο.

Για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ένας 23χρονος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον ατόμων. Οι Αρχές συνεχίζουν να εστιάζουν σε πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν επαφές ή οικονομικές συναλλαγές με τη 19χρονη, επιδιώκοντας να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.