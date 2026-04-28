Η ανάλυση των στοιχείων ανά κατηγορία εφημερίδων αποκαλύπτει ότι οι πολιτικές εφημερίδες εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, με 16,85 εκατομμύρια φύλλα το 2025, καταγράφοντας ωστόσο πτώση 11,2% σε ετήσια βάση.

Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά του έντυπου Τύπου στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία τόσο στις εφημερίδες όσο και στα περιοδικά, επιβεβαιώνοντας τις βαθιές αλλαγές στις συνήθειες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα για τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, το 2025 οι συνολικές πωλήσεις εφημερίδων ανήλθαν σε 21,82 εκατομμύρια φύλλα, παρουσιάζοντας μείωση 11,7% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 24,71 εκατομμύρια φύλλα. Η πτώση αυτή έρχεται να προστεθεί στη μείωση 12,4% που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή καθοδική τάση τα τελευταία έτη .

Η εικόνα είναι ανάλογη και στην αγορά των περιοδικών, όπου οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 9,62 εκατομμύρια τεύχη το 2025, μειωμένες κατά 8,8% σε σύγκριση με το 2024. Και σε αυτή την περίπτωση, η πτώση συνεχίζεται, αν και με ελαφρώς ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία είχε καταγραφεί μείωση 14,9%.

Η ανάλυση των στοιχείων ανά κατηγορία εφημερίδων αποκαλύπτει ότι οι πολιτικές εφημερίδες εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, με 16,85 εκατομμύρια φύλλα το 2025, καταγράφοντας ωστόσο πτώση 11,2% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα έντονη είναι η μείωση στις ημερήσιες πολιτικές εκδόσεις, οι οποίες υποχώρησαν κατά 12,4%, με τις απογευματινές να σημειώνουν ακόμη μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 13,4%.

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στις αθλητικές εφημερίδες, όπου οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 13,7%, με τις ημερήσιες αθλητικές να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πτώση, που φτάνει το 17,6%. Αντίστοιχα, οι οικονομικές εφημερίδες συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, αν και με πιο περιορισμένο ρυθμό, παρουσιάζοντας μείωση 5,3%.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στις λοιπές κατηγορίες εντύπων, όπου οι απώλειες είναι ακόμη πιο έντονες. Οι εφημερίδες ποικίλης ύλης κατέγραψαν δραματική πτώση 62,8%, ενώ οι θρησκευτικές σημείωσαν μείωση 20,2%. Συνολικά, η κατηγορία των «λοιπών» εφημερίδων υποχώρησε κατά 23,1%, αποτυπώνοντας τη συρρίκνωση μικρότερων εκδοτικών εγχειρημάτων.

Στον χώρο των περιοδικών, η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς, καθώς μοναδική κατηγορία που εμφανίζει αύξηση είναι τα γυναικεία περιοδικά, με άνοδο 5,6%, φτάνοντας τα 582 χιλιάδες τεύχη το 2025. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες σημειώνονται στα περιοδικά ποικίλης ύλης, με πτώση 22,7%, καθώς και στα παιδικά και κόμικς, που μειώθηκαν κατά 17,1%.

Τα τηλεοπτικά περιοδικά, που εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία σε όγκο πωλήσεων, κατέγραψαν μείωση 9,6%, ενώ τα περιοδικά ελεύθερου χρόνου και ψυχαγωγίας εμφάνισαν μικρότερη πτώση, της τάξης του 3,2%, δείχνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Παράλληλα, τα περιοδικά αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας μειώθηκαν κατά 11,8%, ενώ τα στρατιωτικά περιοδικά κατέγραψαν πτώση 16,7%.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει μια σταθερή και διαχρονική κάμψη των πωλήσεων από το 2020 έως το 2025, με τις εφημερίδες να υποχωρούν από τα 38,1 εκατομμύρια φύλλα στα 21,8 εκατομμύρια και τα περιοδικά από τα 18,7 εκατομμύρια τεύχη στα 9,6 εκατομμύρια .

