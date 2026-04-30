Η τροπολογία εντάσσεται στο νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νέα τροπολογία, η οποία εντάσσεται σε νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τίθεται προς συζήτηση στη Βουλή. Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα προσωρινής διακοπής οικοδομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), προκειμένου να διασφαλιστεί ο ορθολογικός σχεδιασμός τους.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τη Μήλο, με αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών σε εκτός σχεδίου εκτάσεις που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη γεωλογική σημασία, έως ότου ολοκληρωθεί το σχετικό ΕΠΣ.

Η τροπολογία περιλαμβάνει ακόμη πρόβλεψη για την κάλυψη, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ενισχύοντας τον ρόλο του στη διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος. Τέλος, καθορίζεται αρμόδια αρχή για την έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων και εισόδων-εξόδων σε υποδομές που εμπίπτουν στην ευθύνη των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με στόχο την αποσαφήνιση των διαδικασιών και την επιτάχυνση των σχετικών εγκρίσεων.