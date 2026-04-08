Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί στο Μαλεβίζι Ηρακλείου, καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του κροτίδες και φωτοβολίδες εν όψει του Πάσχα.

Η αστυνομία, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, αξιοποίησε πληροφορίες και προχώρησε το πρωί της Μ.Τετάρτης (08/04) σε έρευνα στο σπίτι του ελέγχνου.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 κροτίδες,

πιστόλι κρότου λάμψης,

2 γεμιστήρες

2 ναυτικές φωτοβολίδες

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ Μαλεβιζίου.