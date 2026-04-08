Για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα.

Στην εξιχνίαση υπόθεσης ρίψης αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» στην οδό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β.Ελλάδος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν δύο άτομα, οι οποίοι από τις έρευνες προέκυψε ότι είναι οργανωμένοι οπαδοί αντίπαλης ομάδας, προσέγγισαν με δίκυκλο το γήπεδο και στη συνέχεια τοποθέτησαν τον μηχανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 48χρονος τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό σε υαλοπίνακα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που λειτουργεί σε ισόγειο χώρο, κάτω από θύρα του γηπέδου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΚΔΑΠ και μικρής έκτασης φωτιά.

Σε βάρος του 48χρονου και του συνεργού του έχει σχηματισθεί δικογραφία για εμπρησμός, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και όπλων.