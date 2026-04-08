Ο 47χρονος δράστης αναζητείται από τις αρχές.

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας, στην περιοχή Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, όταν δύο συγγενείς διαπληκτίστηκαν έντονα για κτηνοτροφικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε αγροτικό δρόμο και ξεκίνησαν λογομαχία, η οποία πολύ γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική αντιπαράθεση. Οι τόνοι ανέβηκαν και οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να μπει στο όχημά του και, σύμφωνα με μαρτυρίες, να πατήσει με πρόθεση το γκάζι προς τον 34χρονο συγγενή του.

Ο 34χρονος τραυματίστηκε και οι αρχές αναζητούν τον 47χρονο δράστη για να δώσουν εξηγήσεις για την πράξη του. Το περιστατικό αναστάτωσε την τοπική κοινότητα, ενώ οι Αρχές διερευνούν αν υπήρχαν προηγούμενες διαφορές ανάμεσα στους δύο συγγενείς που οδήγησαν στην έκρηξη βίας.