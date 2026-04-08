Οι δύο ανήλικοι στο Γαλάτσι προσπάθησαν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς.

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους, ηλικίας 13 και 16 ετών, πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08/04) στην περιοχή του Γαλατσίου.

Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν με κλεμμένο δίκυκλο από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν καθώς έκριναν ύποπτες τις κινήσεις τους.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε. Τότε ο 16χρονος αποπειράθηκε να διαφύγει πεζός, όμως συνελήφθη.

Και οι δύο επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω δίκυκλο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.