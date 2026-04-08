Τα παράνομα οικονομικά οφέλη από τη διακίνηση των ναρκωτικών ανέρχεται στα 2.500.000 ευρώ.

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών ηλικίας 35, 50 και 59 ετών προχώρησαν στελέχη της ΔΑΟΕ το απόγευμα της Μ.Τρίτης (07/04) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν τον 35χρονο σε περιοχή των Αθηνών έχοντας στην κατοχή του 10 νάιλον συσκευασίες με πάνω από 10 κιλά ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης (Skunk). Την συγκεκριμένη ποσότητα είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 59χρονο, ο όποιος λειτουργούσε και για λογαριασμό του 50χρονου.

Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, ο 35χρονος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με όχημα που οδηγούσε, παραβιάζοντας πινακίδες σήμανσης, ερυθρούς σηματοδότες και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλα οχήματα. Επιπλέον, πριν την ακινητοποίησή του, προσπάθησε να ματαιώσει τον έλεγχο, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

Ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου και του 50χρονου, ενώ από τις έρευνες σε διαμέρισμα, αποθήκη και εξωτερικούς χώρους διώροφης οικίας, βρέθηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 351 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 26.010,5 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένη σε 24 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

• 30.950 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένη σε 298 νάιλον συσκευασίες,

• 31.600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με τη μορφή σοκολάτας, διαμοιρασμένη σε 315 νάιλον συσκευασίες,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών,

• το χρηματικό ποσό των 31.620 ευρώ,

• 4 πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας,

• 4 πλαστές άδειες οδήγησης, με διαφορετικά ανά είδος αναγραφόμενα στοιχεία,

• 2 μήτρες σφραγίδας δημόσιας υπηρεσίας,

• 3 μήτρες σφραγίδας με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων,

• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ,

• 5 κινητά τηλέφωνα και

• κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες, δύο εκ τον οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.