Η λειτουργία του αεροδρομίου της γροιλανδικής πρωτεύουσας αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Στην εκκένωση του αεροδρομίου του Νουούκ, της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, προχώρησαν οι Αρχές την Τρίτη (21/04) μετά από απειλή για βόμβα, με την λειτουργία του να αποκαθίσταται λίγες ώρες αργότερα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, συνελήφθη μία γυναίκα περίπου 50 ετών, η οποία ωστόσο αναμένεται να αφεθεί ελεύθερη. Η αστυνομία δεν προέβη σε περισσότερες ανακοινώσεις για το περιστατικό, το οποίο συνέβη στις 15:30 (τοπική ώρα).

Τέτοιου είδους περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων τον Ιανουάριο του 2026, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμούσε να πάρει τον έλεγχο της.