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Η φυτεία εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στα Καμένα Βούρλα.

Μεγάλη φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν τουλάχιστον 1.380 δενδρύλλια κάνναβης, εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο συνεργούς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο κέρδος από την εγκληματική δραστηριότητα ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.

Η φυτεία εντοπίστηκε έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση σε δύσβατο σημείο. Η καλλιέργεια είχε αναπτυχθεί σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβαδού δυόμιση στρεμμάτων.

Στο εσωτερικό της φυτείας βρέθηκαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ η εγκατάσταση διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς το πότισμα γινόταν με υπέργειο και υπόγειο λάστιχο, συνολικού μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων.

Το δίκτυο τροφοδοτούνταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού κατασκευασμένες από κορμούς και νάιλον, οι οποίες μάζευαν νερό από γειτονικό ρέμα της χαράδρας.

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Σε κοντινή απόσταση από τους χώρους καλλιέργειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα που λειτουργούσε ως κουζίνα, καθώς και τέσσερις σκηνές διαμονής καλυμμένες με πράσινο πανί παραλλαγής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.