Ακόμα στις ΗΠΑ ο Βανς, το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα πάει στις συνομιλίες.

Εντείνεται η αβεβαιότητα όχι μόνο για το αν θα γίνει τελικά δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά και σχετικά με το πότε εκπνέει η εκεχειρία, καθώς έχουν γίνει αντιφατικές δημόσιες τοποθετήσεις.

Το ταξίδι του Τζ. Ντ. Βανς στο Ισλαμαμπάντ, για τις νέες συνομιλίες, έχει μπει στον «πάγο», επειδή η Τεχεράνη δεν απάντησε στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι New York Times.

Αρχικά, είχε προγραμματιστεί ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θα αναχωρούσε το πρωί της Τρίτης για την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου αναμενόταν να συνεχιστούν την Τετάρτη οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Χωρίς απάντηση από το Ιράν, η διπλωματική διαδικασία ουσιαστικά έχει διακοπεί, αλλά το ταξίδι του Βανς δεν έχει ακυρωθεί, συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ανά πάσα στιγμή το ταξίδι θα μπορούσε να προγραμματιστεί εκ νέου, αν οι διαπραγματευτές του Ιράν απαντήσουν με τρόπο που θεωρεί αποδεκτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν ένα σαφές μήνυμα πως οι διαπραγματευτές της Τεχεράνη έχουν πλήρη εξουσιοδότηση για την επίτευξη συμφωνίας.

Η καθυστέρηση αυτή σημειώθηκε ενώ το Πεντάγωνο εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές, σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος καταλήξει πως το Ιράν δεν διαπραγματεύεται καλόπιστα. Δεν είναι επικείμενη η επιστροφή στους βομβαρδισμούς, αλλά το Πεντάγωνο συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος που μίλησε στους NYT.

Στον Λευκό Οίκο ο Βανς

Νωρίς το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), ο Τζ. Ντ. Βανς έφτασε στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συμμετάσχει σε συσκέψεις. Λίγο μετά έφτασε εκεί ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εθεάθη να μπαίνει στον Λευκό Οίκο περίπου 50 λεπτά πριν από την άφιξη του αντιπροέδρου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ταξίδεψαν από το Μαϊάμι στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Τρίτης. Αργότερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου και ο γαμπρός του Τραμπ- οι δύο κορυφαίοι Αμερικανοί διαπραγματευτές στον πόλεμο με το Ιράν- έφτασαν επίσης στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα πάει στο Ισλαμαμπάντ

Η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμεΐλ Μπαγκαεΐ.

«Ο λόγος δεν είναι η αναποφασιστικότητα. Είναι εξαιτίας των αντιφατικών μηνυμάτων και συμπεριφορών και των απαράδεκτων ενεργειών της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Η επίθεση των ΗΠΑ εναντίον δύο ιρανικών πλοίων «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ισοδυναμεί «με πειρατεία και κρατική τρομοκρατία», τόνισε και πρόσθεσε πως η Τεχεράνη θα αποφασίσει να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις όταν αυτές «είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων».

Το Πακιστάν προσπαθεί να πείσει την Τεχεράνη να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, κάτι που επιβεβαίωσε με ανάρτηση και ο υπουργός Πληροφοριών της χώρας, Αταουλάχ Ταράρ. Αρχικά, οι Ιρανοί είπαν στους διαμεσολαβητές ότι θα έστελναν σήμερα αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, όμως αργότερα ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να άρουν οι ΗΠΑ τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης ήταν έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ωστόσο «όλα άλλαξαν» τη στιγμή που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία, σύμφωνα με πηγή από το Ιράν που επικαλείται το BBC.

Ο ναυτικός αποκλεισμός μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις

Το Ιράν είχε στείλει αρχικά ιδιωτικά μηνύματα στις ΗΠΑ ότι ήταν έτοιμο να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ ώστε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες και η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι ανέμενε να είναι ξανά ο Βανς επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο CNN. Αν ο Βανς συμμετείχε, το Ιράν διεμήνυσε ότι θα έστελνε τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας της Τεχεράνης στον πρώτο γύρο συνομιλιών.

Αλλά έκτοτε η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι πρέπει να αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, προτού γίνουν νέες συνομιλίες, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι. Στη συνέντευξη στο CNBC ο Τραμπ επανέλαβε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πριν από την επίτευξη της συμφωνίας. «Δεν θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να έχουμε τελική συμφωνία», δήλωσε.

Από την άλλη, το Axios μεταδίδει πληροφορίες ότι υπάρχει διαμάχη στην ηγεσία του Ιράν, για το εάν η χώρα θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι Ιρανοί κωλυσιεργούν εν μέσω προφανής πίεσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης για την υιοθέτηση πιο σκληρής γραμμής: όχι συνομιλίες χωρίς τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, αναφέρει πηγή του Μέσου.

«Πράξη πολέμου» ο ναυτικός αποκλεισμός

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί «πράξη πολέμου και κατά συνέπεια παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε σε ανάρτηση ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο και το να κρατούνται όμηροι τα μέλη του πληρώματος «είναι ακόμα μεγαλύτερη παραβίαση», συμπλήρωσε.

«Το Ιράν ξέρει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και πώς να αντιστέκεται στον εκφοβισμό», έγραψε ακόμα ο Αραγτσί στην ανάρτηση.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για το πότε εκπνέει η εκεχειρία

Την ώρα που παραμένει στον «αέρα» ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το πότε εκπνέει η κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η εκεχειρία θα λήξει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον», κάτι που επανέλαβε και σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο CNBC, αν και ούτε αυτή τη φορά έδωσε συγκεκριμένη ώρα.

Σε ανάρτηση που έκανε απόψε ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ανέφερε ότι η κατάπαυση πυρός εκπνέει στις 04:50 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Πακιστάν (02:50 στην Ελλάδα). Δηλαδή 19:50 βράδυ της Τρίτης στην Ουάσινγκτον, πολύ νωρίτερα από ότι έχει πει ο Τραμπ.

Η ιρανική τηλεόραση από την άλλη μετέδωσε απόψε ότι η κατάπαυση πυρός εκπνέει στις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας). Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα παρατείνει την κατάπαυση πυρός.

«Αγώνας δρόμου» στο Πακιστάν

Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, η ηγεσία του Πακιστάν κάνει εντατικές προσπάθειες διαμεσολάβησης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα γίνουν τελικά οι νέες συνομιλίες, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το AP.

Ο πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο επικεφαλής του στρατού, Ασίμ Μουνίρ και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια, σύμφωνα με τις πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου. Παρά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί παραμένει μια «γενική αισιοδοξία» στο Πακιστάν, συμπλήρωσαν οι αξιωματούχοι.

Έτοιμες για νέες εχθροπραξίες και οι δύο πλευρές

Τόσο οι Ιρανοί, όσο και οι Αμερικανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τον πόλεμο. Το Ιράν «είναι απολύτως έτοιμο για την πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Προετοιμασία που περιλαμβάνει δημιουργία λίστας με στόχους και «νέες εκπλήξεις».

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο Τραμπ, που είπε πως ο αμερικανικός στρατός «ανυπομονεί να ξεκινήσει» μετά την αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης πυρός. «Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από τα πάντα… το χρησιμοποιήσαμε αυτό (την εκεχειρία) για να να ανεφοδιαστούμε και πιθανότατα και εκείνοι έχουν κάνει κάποιο ανεφοδιασμό», πρόσθεσε.

Χούθι: Πολύ πιθανή κλιμάκωση του πολέμου

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντέλ Μαλίκ αλ- Χούθι, προειδοποίησε ότι είναι πολύ πιθανή η κλιμάκωση του πολέμου.

Είναι «υψηλές οι πιθανότητες» για κλιμάκωση, καθώς η «εύθραυστη» εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της, δήλωσε. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έρχονται περισσότερες μάχες, καθώς πρόκειται απλά για μια κατάπαυση πυρός σε μια συνεχή σύγκρουση με το εχθρό», πρόσθεσε.