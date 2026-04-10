Ο 68χρονος εντοπίστηκε από τις Τελωνειακές Αρχές κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο των Χανίων.

Χειροπέδες σε έναν 68χρονο πέρασαν τη Μ.Πέμπτη (09/04) αστυνομικοί στα Χανιά, ο οποίος φέρεται να εισήγαγε και να μετέφερε όπλα στη χώρα μέσω του αεροδρομίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ελέγχου της Τελωνειακής Υπηρεσίας σε πτήση που έφτασε στα Χανιά από χώρα του εξωτερικού, βρέθηκαν στις αποσκευές του 68χρονου επιμελώς κρυμμένα εξαρτήματα όπλων, καθώς και χρυσαφικά και χρηματικό ποσό το οποίο δεν είχε δηλωθεί.

Από την έρευνα στις αποσκευές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια,

2 κορμοί πυροβόλων όπλων,

4 συσκευές γαιοεντοπισμού,

29.925 ευρώ

1.603 δολάρια Αμερικής

ποσότητα χρυσαφικών και κοσμημάτων

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο και στην οικία του 68χρονου, όπου εντοπίστηκε επικρουστήρας πολεμικού τουφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο και ένα taser προσαρμοσμένο σε φακό.

Η προανάκριση από τις Αρχές συνεχίζεται, ενώ σε βάρος του 68χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.