Από τη φωτιά στην πολυκατοικία στην Πάτρα απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα που έμεναν σε γειτονικά διαμερίσματα.

Νεκρή ανασύρθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα 92 ετών, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του pelop.gr, η άτυχη γυναίκα είχε εγκλωβιστεί στο διαμέρισμα, ενώ η οικιακή βοηθός της διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Επιπλέον, ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού στα Ψηλά Αλώνια, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

