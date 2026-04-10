Νεκρή ανασύρθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα 92 ετών, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του pelop.gr, η άτυχη γυναίκα είχε εγκλωβιστεί στο διαμέρισμα, ενώ η οικιακή βοηθός της διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Επιπλέον, ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
Η φωτιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού στα Ψηλά Αλώνια, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
