Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ.Παρασκευής στη λεωφόρο Μίκη Θοεδωράκη στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 15:00, όταν η 65χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός παρέμεινε στο σημείο σε κατάσταση σοκ, με την Τροχαία να διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.