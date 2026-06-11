Το air condition που δουλεύει στο «full» είναι ο βασικός λόγος που το κόστος του ρεύματος εκτοξεύεται στα ύψη κάθε καλοκαίρι.

Η κατακόρυφη άνοδος της θερμοκρασίας και τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα μετατρέπουν τα κλιματιστικά σε λύση ανάγκης για κάθε ελληνικό σπίτι.

Αυτή ακριβώς η ασταμάτητη χρήση των κλιματιστικών αποτελεί τον κύριο ένοχο για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ρεύματος του καλοκαιριού.

Μια τυπική κλιματιστική μονάδα (από 9.000 έως 12.000 BTU) ανήκει στις πλέον απαιτητικές οικιακές συσκευές, καθώς η ωριαία της κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 1,2 kWh, με τις διακυμάνσεις να εξαρτώνται από την ενεργειακή της απόδοση και την τεχνολογία της. Μάλιστα, τις ημέρες με ακραία ζέστη, το air condition μπορεί να απορροφήσει ακόμα και το 60% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που ξοδεύει ένα διαμέρισμα στην πόλη. Αυτό εξηγεί απόλυτα το γιατί το κόστος διπλασιάζεται, ακόμα κι αν όλες οι υπόλοιπες συσκευές χρησιμοποιούνται όπως πάντα.

Η ανάγκη για ένα δροσερό περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο υπάρχουν εύκολοι τρόποι να ανακόψουμε την ανοδική πορεία του λογαριασμού:

Σωστή ρύθμιση : Επιλέγοντας μια σταθερή θερμοκρασία στους 26-27°C, αποφεύγουμε τις υπερβολές που κοστίζουν ακριβά.

: Επιλέγοντας μια σταθερή θερμοκρασία στους 26-27°C, αποφεύγουμε τις υπερβολές που κοστίζουν ακριβά. Τεχνική φροντίδα : Το τακτικό service διασφαλίζει ότι το μηχάνημα αποδίδει στο μέγιστο με τη λιγότερη δυνατή ενέργεια.

: Το τακτικό service διασφαλίζει ότι το μηχάνημα αποδίδει στο μέγιστο με τη λιγότερη δυνατή ενέργεια. Φυσική προστασία : Κατεβάζοντας τις τέντες και κλείνοντας τις κουρτίνες, εμποδίζουμε τον ήλιο να υπερθερμάνει το εσωτερικό του σπιτιού.

: Κατεβάζοντας τις τέντες και κλείνοντας τις κουρτίνες, εμποδίζουμε τον ήλιο να υπερθερμάνει το εσωτερικό του σπιτιού. Θωράκιση απέναντι στις ανατιμήσεις με σταθερό τιμολόγιο

Επειδή οι ενεργειακές ανάγκες του καλοκαιριού παραμένουν υψηλές ό,τι κι αν κάνουμε, η ανάγκη για σταθερές χρεώσεις γίνεται επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Protergia Value Sure 3.0 προσφέρει μια αξιόπιστη λύση απέναντι στις μεταβολές των τιμών της αγοράς.

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Πρόκειται για ένα σταθερό συμβόλαιο που εξασφαλίζει συγκεκριμένη τιμή ανά κιλοβατώρα, προστατεύοντας τους καταναλωτές από δυσάρεστες εκπλήξεις όταν ανοίγουν τον λογαριασμό τους. Ειδικά για αυτό το καλοκαίρι, η πρόταση γίνεται ακόμα πιο συμφέρουσα, καθώς οι νέοι συνδρομητές κερδίζουν προνομιακές τιμές για το πρώτο τρίμηνο:

Value Sure 18M 3.0: Μόλις 0,119€/kWh

Value Sure 12M 3.0: Στα 0,129€/kWh

(Οι τιμές περιλαμβάνουν την έκπτωση συνέπειας και την ειδική αρχική προσφορά).