Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος αθλητής είχε τεθεί σε προσωρινή αναστολή στις 4 Αυγούστου, μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου ντόπινγκ.

Σε ποινή αποκλεισμού ενός μήνα τιμωρήθηκε ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος, καθώς σε δείγμα που είχε δώσει κατά τη διάρκεια του Όπεν της Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούνιο εντοπίστηκε βενζοϋλεκγονίνη, μεταβολίτης που αποτελεί ένδειξη χρήσης κοκαΐνης.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε ότι ο 31χρονος αθλητής είχε τεθεί σε προσωρινή αναστολή στις 4 Αυγούστου, μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου ντόπινγκ.

Η εξήγηση του Κύργιου

Κατά την επικοινωνία του με τους ερευνητές της ITIA, ο Κύργιος υποστήριξε ότι η χρήση της ουσίας έγινε «κοινωνικά», κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου, πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Για την αξιολόγηση της υπόθεσης, η ITIA απευθύνθηκε σε ανεξάρτητο επιστημονικό εμπειρογνώμονα από εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, η εξήγηση του Αυστραλού τενίστα ήταν συμβατή με την ποσότητα κοκαΐνης που ανιχνεύθηκε στο δείγμα του. «Ως αποτέλεσμα, η ITIA αποδέχτηκε ότι η χρήση κοκαΐνης από τον Κύργιο ήταν εκτός αγώνων», ανέφερε η υπηρεσία.

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Μειωμένη ποινή και απώλεια βαθμών

Με βάση τους κανονισμούς κατά του ντόπινγκ, η προβλεπόμενη ποινή ήταν τρεις μήνες αποκλεισμού. Ωστόσο, η ITIA αποφάσισε να επιβάλει στον Κύργιο μειωμένη ποινή ενός μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα θεραπείας.

Παράλληλα, ο τενίστας θα στερηθεί τα χρηματικά έπαθλα, καθώς και τους βαθμούς κατάταξης που κέρδισε από τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Η ποινή του ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι ο Νικ Κύργιος είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.