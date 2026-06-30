Συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Οι συναντήσεις θα γίνουν την Πέμπτη.
Ο Ν. Ανδρουλάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στην περιοχή επισκεπτόμενος την Κάρπαθο, όπου συνοδεύεται από τον τομεάρχη Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, τον Δημήτρη Μάτζιο και τον βουλευτή Δωδεκανήσων Γιώργο Νικητιάδη.
Επιπλέον η Χαριλάου Τρικούπη προγραμματίζει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την εξωτερική πολιτική με ομιλητές, μεταξύ άλλων, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Βαγγέλη Βενιζέλο.
Τ.Τε.