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Την Πέμπτη οι συναντήσεις που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Οι συναντήσεις θα γίνουν την Πέμπτη.

Ο Ν. Ανδρουλάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στην περιοχή επισκεπτόμενος την Κάρπαθο, όπου συνοδεύεται από τον τομεάρχη Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, τον Δημήτρη Μάτζιο και τον βουλευτή Δωδεκανήσων Γιώργο Νικητιάδη.

Επιπλέον η Χαριλάου Τρικούπη προγραμματίζει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την εξωτερική πολιτική με ομιλητές, μεταξύ άλλων, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Βαγγέλη Βενιζέλο.

Τ.Τε.