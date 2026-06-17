Οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν ενισχύσει πρόσφατα τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, απαιτώντας τυποποιημένα δεδομένα PCF ως μέρος της επιλογής και της συνεργασίας με τους προμηθευτές.

Στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, οι προσδοκίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα ξεπερνούν πλέον τις δεσμεύσεις σε εταιρικό επίπεδο και στρέφονται προς πιο αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο προϊόντων και εξαρτημάτων. Το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων (PCF) βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής, παρέχοντας μια μέτρηση των εκπομπών άνθρακα που παράγονται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, από την προμήθεια πρώτων υλών έως την κατασκευή.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν ενισχύσει πρόσφατα τις πολιτικές και τις διαδικασίες τους, απαιτώντας τυποποιημένα δεδομένα PCF ως μέρος της επιλογής και της συνεργασίας με τους προμηθευτές. Στην LG Electronics (LG), θεωρούμε αυτή την τάση ως ένδειξη ότι τα δεδομένα PCF είναι πιθανό να γίνουν ένα βιομηχανικό πρότυπο και ένας σημαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα των προμηθευτών.

Πολλοί Κανονισμοί, Μία Σαφής Απαίτηση: Εξηγήστε το με Δεδομένα

Η περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική της ΕΕ έχει μεταβεί σταδιακά από γενικούς στόχους σε πιο δεσμευτικές κανονιστικές απαιτήσεις, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal) να καθορίζει τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση προς μια πιο βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία.

Αυτή η κατεύθυνση έχει οδηγήσει σε μια σειρά κανονιστικών πρωτοβουλιών, όπως το Fit for 55 , ο Κανονισμός της ΕΕ για τις Μπαταρίες (EUBR) ((ΕΕ) 2023/1542) , ο Κανονισμός Οικολογικού Σχεδιασμού για Βιώσιμα Προϊόντα (ESPR) και η Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) . Παρότι οι κανονισμοί αυτοί διαφέρουν ως προς την εστίαση και το πεδίο εφαρμογής τους, διαμορφώνουν μια πιο συνεπή προσδοκία σε όλους τους κλάδους: οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται, να τεκμηριώνουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με το Αποτύπωμα Άνθρακα Προϊόντος (PCF), τόσο σε εταιρικό όσο και σε επίπεδο προϊόντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η μεταβολή αυτή εκτείνεται πέρα από τις εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ. Από το 2026, ορισμένα προϊόντα που εξάγονται προς την ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων του χάλυβα, του αλουμινίου, του τσιμέντου, των λιπασμάτων, της ηλεκτρικής ενέργειας και του υδρογόνου – υπόκεινται στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) . Οι εισαγωγείς θα υποχρεούνται να αγοράζουν και να υποβάλλουν πιστοποιητικά CBAM με βάση τις εκπομπές άνθρακα που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Τα δεδομένα άνθρακα δεν αποτελούν πλέον απλώς πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε εκθέσεις· έχουν εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει άμεσα τους όρους και το κόστος των συναλλαγών.

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει πλέον να υποστηρίζονται από διασυνδεδεμένα δεδομένα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τις πρώτες ύλες έως τα εξαρτήματα και τα τελικά οχήματα. Αυτή η δομή διαμορφώνεται μέσω του Ψηφιακού Διαβατηρίου Προϊόντος (Digital Product Passport – DPP), ενός ηλεκτρονικού διαβατηρίου που περιλαμβάνει δεδομένα PCF σε επίπεδο προϊόντος. Ξεκινώντας από τις μπαταρίες το 2027, θα καταστεί σταδιακά υποχρεωτικό για σημαντικά εξαγώγιμα προϊόντα, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ηλεκτρονικά είδη, μετατρέποντας τη βιωσιμότητα από έναν απλό ισχυρισμό σε κάτι που οι εταιρείες θα πρέπει να αποδεικνύουν με δεδομένα.

Τα Δεδομένα PCF ως Κάτι Περισσότερο από Ένα Στοιχείο Αναφοράς

Καθώς η προσέγγιση της ΕΕ στη ρύθμιση του Αποτυπώματος Άνθρακα Προϊόντος (PCF) εξελίσσεται παράλληλα με την ευρύτερη καινοτομία στη μεταποίηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Industry 4.0 , τα δεδομένα PCF μετατρέπονται σε λειτουργικές πληροφορίες που διακινούνται μέσα στα συστήματα παραγωγής και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αντί να περιορίζονται αποκλειστικά στην υποβολή αναφορών. Αυτό καθιστά τους χώρους δεδομένων , την τυποποίηση και τη δια λειτουργικότητα βασικά στοιχεία της μελλοντικής διαχείρισης του PCF, επιτρέποντας στις εταιρείες να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω κοινών συστημάτων, αντί να βασίζονται μόνο σε ξεχωριστούς υπολογισμούς μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα PCF εξελίσσονται σε ένα επιχειρηματικό εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση των διαδικασιών, την επιλογή υλικών και τη σύγκριση προμηθευτών. Καθώς οι παραγωγικές διαδικασίες μεταβάλλονται, οι εταιρείες χρειάζεται να διαχειρίζονται, να τεκμηριώνουν και να επαληθεύουν συνεχώς πότε και πού δημιουργήθηκαν τα δεδομένα, καθώς και υπό ποιες συνθήκες παρήχθησαν.

Η Πραγματική Πρόκληση Είναι η Τεκμηρίωση, Όχι ο Υπολογισμός

Στην LG, αναγνωρίσαμε ότι η πρόκληση δεν είναι η αδυναμία υπολογισμού των πληροφοριών PCF. Η πραγματική πρόκληση είναι η διασφάλιση της προέλευσης και της αξιοπιστίας των δεδομένων, κάτι που απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία, ιχνηλασιμότητα και συνδεσιμότητα.

Πολλά στοιχεία PCF εξακολουθούν να βασίζονται σε δευτερογενή δεδομένα που προέρχονται από μέσους όρους του κλάδου, αντί για πρωτογενή δεδομένα που παράγονται από πραγματικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, οι βελτιώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες ενδέχεται να μην αποτυπώνονται άμεσα, οι έλεγχοι πελατών να απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις και οι συγκρίσεις μεταξύ προμηθευτών να γίνονται πιο δύσκολες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το PCF παραμένει ένας αριθμός που χρειάζεται επεξήγηση, αντί να λειτουργεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEMs) δοκιμάζουν ήδη την ανταλλαγή δεδομένων PCF εντός των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, όμως το επίπεδο ετοιμότητας διαφέρει μεταξύ των προμηθευτών χαμηλότερων βαθμίδων. Πολλοί εξακολουθούν να μην διαθέτουν τα συστήματα, την εμπειρία ή τα εσωτερικά πρότυπα που απαιτούνται για τη διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ των ταχέως εξελισσόμενων απαιτήσεων των OEMs και του ρυθμού προσαρμογής της ευρύτερης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αυτό τοποθετεί τους προμηθευτές Tier 1 σε μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, καθώς καλούνται να γεφυρώσουν τις απαιτήσεις των OEMs με την πραγματική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην LG, αναγνωρίσαμε ότι οι προσδοκίες των Ευρωπαίων OEMs έπρεπε να μεταφραστούν σε προληπτικές επιχειρησιακές δυνατότητες, ανεξάρτητα από τις περιφερειακές διαφορές ως προς το επίπεδο ετοιμότητας.

Ανταλλαγή Δεδομένων PCF στην Πράξη μέσω του Catena-X

Από τον Μάιο του 2026, υλοποιούμε ένα πιλοτικό έργο σχεδιασμένο με βάση πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων PCF σε μια διασυνδεδεμένη εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο έργο συμμετέχουν η LG Chem για τις πρώτες ύλες, οι New Material Industry και Shinsung Autotech για την επεξεργασία, η LG Vehicle Solution Company για τα εξαρτήματα αυτοκινήτων και η KG Mobility (KGM) ως κατασκευαστής οχημάτων.

Το πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων μας βασίζεται στο Catena-X, το πρώτο παγκοσμίως ανοιχτό και συνεργατικό οικοσύστημα δεδομένων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε βασικές αρχές όπως η δια λειτουργικότητα, οι αξιόπιστες ψηφιακές ταυτότητες, η αυτοκυριαρχία των δεδομένων και η κοινή διακυβέρνηση, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή, τυποποιημένη και κυρίαρχη ανταλλαγή δεδομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας – από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές έως τους διανομείς, τους παρόχους υπηρεσιών και τους φορείς ανακύκλωσης.

Το Catena-X επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες να προστατεύουν ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα μοιράζονται βασικά δεδομένα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και για επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως τα δεδομένα εκπομπών άνθρακα. Παρέχοντας κοινά πρότυπα και υποδομές, μειώνει την πολυπλοκότητα, περιορίζει το κόστος και ενισχύει τη συνεργασία σε μεγάλη κλίμακα.

Το πιλοτικό μας έργο επικεντρώνεται στη σύνδεση πραγματικών δεδομένων παραγωγής σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με το παγκόσμιο πλαίσιο κανόνων του Catena-X. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από πραγματικές παραγωγικές διαδικασίες και όχι από μέσους όρους ή εκτιμήσεις, υποστηρίζουμε μια πιο συνεπή και αξιόπιστη διαχείριση δεδομένων, καθώς οι απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με το PCF και τη γνωστοποίηση εκπομπών Scope 3 συνεχίζουν να ενισχύονται.

Ωστόσο, η εφαρμογή δια συνδεσιμότητας βασισμένης σε χώρους δεδομένων σε ένα πραγματικό περιβάλλον εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο πιλοτικό έργο λειτουργεί με διαφορετικά συστήματα και διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης δεδομένων.

Η Glassdome, εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση δεδομένων άνθρακα, συμμετέχει στο έργο για να βοηθήσει στη γεφύρωση αυτών των διαφορών και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των συστημάτων. Συλλέγει μετρημένα δεδομένα από κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα μετατρέπει σε δεδομένα PCF σύμφωνα με το πλαίσιο κανόνων του Catena-X και επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες να διατηρούν την κυριαρχία των δεδομένων τους, ανταλλάσσοντας με ασφάλεια μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Μέσα σε αυτή τη δομή, τα δεδομένα PCF μετατρέπονται σε λειτουργικές πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με τις πραγματικές διαδικασίες και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Όσοι Προετοιμάζονται Πρώτοι Καθορίζουν τον Ρυθμό

Καθώς η ανταλλαγή δεδομένων βιωσιμότητας ενσωματώνεται στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία της αυτοκινητοβιομηχανίας, η άμεση εμπειρία από τη χρήση κοινών πλατφόρμών δεδομένων θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ετοιμότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η προσέγγισή μας είναι να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα, εργαζόμενοι με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη μείωση της αβεβαιότητας, στην ενίσχυση των συνεργασιών και στη διαμόρφωση ενός προτύπου που θα επιτρέψει τη συλλογική πρόοδο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Για έναν προμηθευτή Tier 1 με προληπτική στρατηγική, όπως η LG, αυτή η προσέγγιση θα δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον σημαντικές ευκαιρίες, ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση των κενών ετοιμότητας σε ολόκληρο το οικοσύστημα.