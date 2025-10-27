Η εταιρεία μοιράζεται το όραμά της να γίνει μια εθνική εταιρεία στην Ινδία.

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε την εισαγωγή της θυγατρικής της, LG Electronics India Limited (LGEIL), στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας (NSE). Το ορόσημο αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της LGEIL να γίνει μια εθνική εταιρεία στην Ινδία, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της ως ένας μακροπρόθεσμος εταίρος στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.



H LG πραγματοποίησε τελετή εισαγωγής στο χρηματιστήριο και ανακοίνωσης του μελλοντικού οράματος στο NSE στη Μουμπάι, στην οποία παρευρέθηκαν επενδυτές και αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics William Cho, ο Οικονομικός Διευθυντής Chang-tae Kim, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LGEIL Hong-ju Jeon, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Dae-hyun Song, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του NSE Ashish Chauhan.

Κατά την εισαγωγή διατέθηκε σε επενδυτές το 15% των μετοχών της LGEIL Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο απέφερε περίπου 1,31 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (116,05 δισεκατομμύρια INR).

Με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η LGEIL εδραιώνει τη θέση της στην Ινδία. Η LG αναμένει ότι αυτή η εξέλιξη θα υποστηρίξει την ανάπτυξή της σε μια αγορά όπου τα αυξανόμενα εισοδήματα και η επέκταση των μεσαίων τάξεων δημιουργούν ισχυρή δυναμική στην καθιέρωση των οικιακών συσκευών. Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, το ποσοστό των ινδικών νοικοκυριών με μεσαία εισοδήματα (ετήσιο εισόδημα 6.000-36.000 δολάρια ΗΠΑ) προβλέπεται να αυξηθεί από 29% το 2020 σε 46% έως το 2030.

«Η Ινδία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για τον Παγκόσμιο Νότο», δήλωσε ο William Cho, Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics. «Ανυπομονούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη τόσο της LG όσο και της LGEIL».

Μελλοντικό όραμα: «Make for India», «Make in India», «Make India Global»

Παράλληλα με την είσοδό της στην αγορά, η LG παρουσίασε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Ινδία και την εδραίωση της παρουσίας της. Η LG στοχεύει να διατηρήσει την τρέχουσα θέση της ως ο νούμερο ένα παίκτης στον τομέα των μεγάλων οικιακών συσκευών και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Ινδία, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς στο offline κανάλι.

Το όραμα «Make for India», δίνει έμφαση στη δημιουργία προϊόντων προσαρμοσμένων στον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των Ινδών. Αξιοποιώντας δεκαετίες εμπειρίας στην τοπική αγορά, η σειρά συνδυάζει προσιτές τιμές, χαρακτηριστικά που αφορούν ειδικά την Ινδία και σχεδιαστικά στοιχεία που αντανακλούν τις πολιτισμικές προτιμήσεις.

Η δεύτερη στρατηγική της εταιρείας, «Make in India», υπογραμμίζει την ευθυγράμμιση της LG με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ινδίας, η οποία βασίζεται στη μεταποίηση. Εκτός από τα υπάρχοντα εργοστάσιά της στη Noida και την Pune, η εταιρεία επενδύει 50,01 δισεκατομμύρια INR σε ένα νέο εργοστάσιο στη Sri City, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 1.900 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τέλος, το πρόγραμμα «Make India Global» βασίζεται σε αυτά τα θεμέλια για να τοποθετήσει την Ινδία ως βασική κινητήρια δύναμη στη στρατηγική της LG για τον Παγκόσμιο Νότο, η οποία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε αναδυόμενες αγορές εν μέσω ταχέως εξελισσόμενων γεωοικονομικών δυναμικών. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η LG στοχεύει να συμβάλει στην προώθηση της μετάβασης της Ινδίας από μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά σε ένα αναγνωρισμένο κέντρο καινοτομίας, παραγωγής και ταλέντου.

Ενισχύοντας τις τοπικές βιομηχανίες, ενισχύοντας τις αλυσίδες αξίας και προωθώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες, η LG επιδιώκει να δώσει στην Ινδία τη δυνατότητα να αναδείξει την υπεροχή της στη διεθνή σκηνή – από την προηγμένη κατασκευή και την έρευνα και ανάπτυξη έως τις εξαγωγές τεχνολογίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτυχθεί παράλληλα με την Ινδία, υποστηρίζοντας την άνοδό της ως παγκόσμια οικονομική ηγετική δύναμη, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δική της θέση ως αξιόπιστη εθνική εταιρεία που εκπροσωπεί το δυναμικό της Ινδίας στον κόσμο.

Χτίζοντας μαζί ένα καλύτερο μέλλον

Πέρα από τα προϊόντα, η LGEIL συνεχίζει να ενισχύει τη σχέση της με τους πελάτες, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες μετά την πώληση και επεκτείνοντας τα προγράμματα συνδρομής για ετήσια σύμβαση συντήρησης, εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από το σημείο πώλησης. Η εταιρεία επιταχύνει επίσης την ανάπτυξη σε τομείς B2B έτοιμους για το μέλλον, παρέχοντας προηγμένες τεχνολογίες για εμπορικούς χώρους, συστήματα HVAC και οθόνες πληροφοριών.

Με οδηγό ένα κοινό όραμα για ανάπτυξη, η LG είναι έτοιμη να δημιουργήσει σταθερή αξία στην Ινδία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως συνεργάτη στην πρόοδο της χώρας και συνεισφέροντας στην παγκόσμια επιτυχία της.