Τραγικό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Η 43χρονη αγνοούμενη μητέρα βρέθηκε νεκρή πριν απο λίγο σε περιοχή της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr η 43χρονη Ελευθερία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου. Η σορός της φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Η άτυχη 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα βάζοντας δραματικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δολοφονία της μητέρας. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται κλιμάκιο της Σήμανσης και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξεταστούν τα πρώτα ευρήματα και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που βρήκε τραγικό θάνατο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα επίσημα συμπεράσματα αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση και την προανάκριση των αρχών.

Βρέθηκε νεκρή με τραύμα από πυροβόλο όπλο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 43χρονη φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν εκτεταμένη έρευνα για τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο όπου βρέθηκε το όχημα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive.gr η σορός βρίσκεται στο πίσω κάθισμα του οχήματος και σκεπασμένη! Η είδηση του εντοπισμού της 43χρονης έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ η οικογένειά της βρίσκεται σε κατάσταση οδύνης. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μια ήσυχη γυναίκα και μητέρα, με την υπόθεση να έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την προανάκριση να επικεντρώνεται τόσο στην ταυτοποίηση των ακριβών συνθηκών θανάτου όσο και στην ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της 43χρονης πριν τον εντοπισμό της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τηλεφώνημα που «οδήγησε» στα ίχνη της 43χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τηλεφώνημα που έγινε στην Αθήνα στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, κινητοποίησε τις αρχές της Κρήτης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο της 43χρονης εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή, σαν μικρή χαράδρα, στο ύψος του βενζινάδικου, λίγο πριν την είσοδο του οικισμού Αγίας Βαρβάρας.

Αγία Βαρβάρα: Στο χωριό του 40χρονου πρώην συντρόφου της βρέθηκε η σορός της 43χρονης

Τα ίχνη της 43χρονης είχαν χαθεί το πρωί της περασμένης Κυριακής (19/4) από την περιοχή των Δαφνών και άμεσα οι συγγενείς κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με το cretalive.gr η Αγία Βαρβάρα, το χωριό που εντοπίστηκε η σορός της 43χρονης είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία χρησιμοποιώντας την κοντόκανη καραμπίνα του. Τραγική ειρωνεία στο χωριό που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη και έδωσε τέλος στη ζωή του ο 40χρονος πρώην σύντροφός θα γίνει αύριο η κηδεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το cretalive.gr η Αγία Βαρβάρα είναι μια περιοχή που δεν είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό «κάδρο» των ερευνών που είχαν ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισης της 43χρονης. Οι αρχές είχαν επικεντρωθεί σε άλλα σημεία της ευρύτερης περιοχής, ακολουθώντας μαρτυρίες και διαθέσιμα στοιχεία.

Χθες αυτοκτόνησε ο σύντροφός της

Ο επίλογος της ιστορίας γράφτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο ενώ χθες γνωστοποιήθηκε η αυτοκτονία του 40χρονου πρώην συντρόφου της ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό. Ο 39χρονος είχε αποχωρήσει το βράδυ της Δευτέρας από την Αστυνομία, κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα, καθώς τα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο είχαν αρχικά αποδοθεί σε πιθανό τροχαίο ατύχημα στο οποίο φέρεται να ενεπλάκη μόνος του την Κυριακή. Το πρωί της Τρίτης κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, δηλώνοντας ότι θα παρουσιαζόταν μέχρι το μεσημέρι.

Ωστόσο δεν εμφανίστηκε και δεν απάντησε στις τηλεφωνικές κλήσεις των αρχών, γεγονός που κινητοποίησε τις έρευνες. Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί ήρθαν σε επαφή με τον αδελφό του, ο οποίος εντόπισε το όχημά του σε περιοχή κοντά στο ύψωμα όπου βρίσκεται ο ναός του Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου. Στη συνέχεια, όταν έφτασε στο σημείο, τον βρήκε νεκρό από πυροβολισμό.

.