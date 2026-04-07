Απαντήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν καλείται να δώσει ο Μπιλ Γκείτς.

Για την πιθανή εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν θα καταθέσει ενώπιον Επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου ο Μπιλ Γκείτς στις 10 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών σε αυτήν την Επιτροπή, η οποία σκοπεύει να του θέσει ερωτήσεις για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε για φρικιαστικά σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν, ωστόσο σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Γκέιτς, είναι ικανοποιημένος με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει. «Αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Έπστιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της», είπε αυτός ο εκπρόσωπος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν ήταν «ένα τεράστιο λάθος», παραδεχόμενος, ενώπιον μελών του ιδρύματός του, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του επιχειρηματία.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σχέση του με τον Έπσταϊν φαίνεται ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς. Στο μήνυμα, που δεν δείχνει να στάλθηκε ποτέ, ο Τζέφρι Έπσταϊν λέει ότι βοήθησε τον Μπιλ Γκέιτς να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».

Η απλή αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία Έπσταϊν δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι εκ των προτέρων ένοχο.