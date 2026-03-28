Η Bank of America συμφώνησε να καταβάλει 72,5 εκατ. δολάρια στα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για ομαδική αγωγή που είχε κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης και κατηγορούσε την τράπεζα ότι διευκόλυνε τη λειτουργία του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του καταδικασμένου χρηματιστή.

Η συμφωνία, η οποία πρέπει να εγκριθεί από δικαστή του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, αποτελεί τον τέταρτο κατά σειρά συμβιβασμό μεγάλης τράπεζας με θύματα του Έπσταϊν ή με κυβερνητική αρχή για κατηγορίες ότι συνέβαλαν ή επωφελήθηκαν από τη δραστηριότητά του ενώ ήταν πελάτης τους. Η Bank of America δεν παραδέχθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ωστόσο δήλωσε ότι ο συμβιβασμός επιτρέπει να κλείσει οριστικά η υπόθεση και να υπάρξει περαιτέρω αποκατάσταση για τους ενάγοντες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αποζημίωση θα λάβουν γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ή διακινήθηκαν από τον Έπσταϊν ή από πρόσωπα που συνδέονταν με το δίκτυό του, κατά την περίοδο από τις 30 Ιουνίου 2008 έως τις 6 Ιουλίου 2019. Οι δικηγόροι της υπόθεσης εκτιμούν ότι τουλάχιστον 60 γυναίκες έπεσαν θύματα του Έπσταϊν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η αγωγή υποστήριζε ότι η τράπεζα παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που βοήθησαν τον Έπσταϊν να αποφύγει τον έλεγχο των αρχών, επιτρέποντάς του να πραγματοποιεί αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων και να συνεχίζει τη δραστηριότητά του. Η κύρια ενάγουσα, που κατέθεσε με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Έπσταϊν σε περισσότερες από 100 περιπτώσεις μεταξύ 2011 και 2019.

Η υπόθεση της Bank of America έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενους συμβιβασμούς τραπεζών που είχαν συνεργαστεί με τον Έπσταϊν. Το 2023, η JPMorgan Chase συμφώνησε να καταβάλει 290 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα, ενώ ξεχωριστά πλήρωσε 75 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Την ίδια χρονιά, η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει 75 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα, αναγνωρίζοντας λάθη στη διαδικασία συνεργασίας με τον Έπσταϊν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2019 σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Είχε προηγουμένως καταδικαστεί το 2008 στη Φλόριντα για προαγωγή ανηλίκου σε πορνεία και εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 μηνών.