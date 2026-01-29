Πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ: Πότε θα δουν οι δικαιούχοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους;

Σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να μπορούν να βρουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα και μετά.

Τα επιδόματα πάντα πληρώνονται επίσημα από τον ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη του μήνα, αλλά στα ΑΤΜ εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Τα επιδόματα που αναμένεται να πληρωθούν:

Επίδομα παιδιού

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Μαρτίου 2025, 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ πιστώνονται σε ειδική προπληρωμένη κάρτα.

Κάθε δικαιούχος διαθέτει μία μοναδική κάρτα για όλες τις κοινωνικές του παροχές που υπάγονται στο νέο σύστημα. Το 50% του επιδόματος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός Ελλάδας και ΕΕ, με εξαίρεση αγορές όπλων και τυχερά παιχνίδια.