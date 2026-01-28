Έντονα καιρικά φαινόμενα φέρνουν τα βαρομετρικά χαμηλά στη χώρα μας.

Σήμερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα είναι μια ημέρα που ξεκινάει και πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας σιγά σιγά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Γενικά, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε διαδοχικές κακοκαιρίες. Η μια ξεκινάει σήμερα, θα περάσει πάνω από τη χώρα μας αύριο, Πέμπτη, και θα επηρεάσει αρκετές περιοχές.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει να περιορίζεται αυτή η κακοκαιρία προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, και μέσα στο Σάββατο θα ξεκινήσει πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα κορυφώσει τη δράση του μέσα στην Κυριακή και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.



Όλα αυτά τα κύματα κακοκαιρίας που περιμένουμε μέχρι και την Κυριακή - Δευτέρα θα έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τις πολλές βροχές, τις καταιγίδες –οι οποίες τοπικά θα είναι ισχυρές και πιο πολύ σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις–, όπως επίσης και τους θυελλώδεις νοτιάδες που θα σαρώσουν Ιόνιο και Αιγαίο. Χιόνια περιμένουμε σε μεγάλα υψόμετρα του ηπειρωτικού κορμού.

Σήμερα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου η ημέρα ξεκινάει με άστατες καιρικές συνθήκες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα ξεκινάμε με ήπιο καιρό. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα ξεκινήσουν βροχές προς τα δυτικά και βόρεια, οι οποίες μέσα στη νύχτα θα επεκταθούν πιο ανατολικά.

Οι άνεμοι ισχυροί έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα δεν θα ξεπεράσουμε τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Προς το απόγευμα θα αρχίσει να συννεφιάζει, μέσα στη νύχτα και αύριο περιμένουμε βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα και στη συνέχεια. Ο υδράργυρος μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ήπιος ο καιρός, από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν βροχές. Και την Πέμπτη θα συνεχίσει να βρέχει στον νομό. Οι άνεμοι ασθενείς, ενώ ο υδράργυρος έως και 12 βαθμούς Κελσίου. Η ψύχρα και το κρύο θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Πέμπτη, θα είναι πάλι μια ημέρα κακοκαιρίας. Περνάει και πάλι ένα βαρομετρικό χαμηλό.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού θα πέσει περισσότερο προς τη δυτική χώρα μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, και στη συνέχεια αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα διασχίσει τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Μεγάλο όγκο νερού περιμένουμε και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου – και εκεί πειριμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας πάλι περιμένουμε κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες, απλά εκεί τα φαινόμενα θα έχουν μικρότερη διάρκεια, θα περάσει δηλαδή γρήγορα αυτό το μέτωπο κακοκαιρίας.

Την Παρασκευή, θα αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων, του ανατολικού - νοτιοανατολικού Αιγαίου, και θα αφήσει αστάθεια και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ναι μεν ο κύριος όγκος κακοκαιρίας περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, παρ' όλα αυτά ο άστατος καιρός θα παραμείνει άστατος στην υπόλοιπη χώρα, δίνοντας πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδες με έμφαση τα δυτικά - κεντρικά και νότια τμήματα.

Το Σάββατο, σιγά σιγά αρχίζει και πάλι να επιδεινώνεται ο καιρός, περιορίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες προς το ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Θα ξεκινήσει και πάλι επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, που σημαίνει ότι και το Σάββατο θα είναι μια ημέρα κακοκαιρίας με έντονη αστάθεια και έντονα φαινόμενα, κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου.

Την Κυριακή, που είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα, φουντώνει και πάλι ο καιρός. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι συνηθισμένα αυτά τα κύματα να μας έρχονται μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, θα έχει ένταση και η ένταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αυτό το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται πάλι να χτυπάει με μεγάλη ένταση και την περιοχή της Αττικής, όπως επίσης και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο. Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει μεγάλος όγκος νερού. Κάπως καλύτερα τα πράγματα λίγο πιο βόρεια, όπου θα είναι λιγότερα τα φαινόμενα.

Τα φαινόμενα αυτής της κακοκαιρίας θα έχουν διάρκεια αλλά και ένταση τοπικά.

Η Κυριακή δείχνει να είναι η κορύφωση των φαινομένων όλων αυτών των διαδοχικών κακοκαιριών.

Μετά δείχνει να παίνρουμε μια μικρή ανάσα, καθώς ακολουθούν και πάλι κάποιες κακοκαιρίες.

