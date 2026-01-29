Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα όλη τη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες.

Βροχές και καταιγίδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Πέμπτη, για μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στο Ιόνιο, την Ηπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.