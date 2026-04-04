Η σανίδα είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για την ενδυνάμωση του κορμού, καθώς ενεργοποιεί κοιλιακούς, ραχιαίους, ώμους και γλουτούς.

Παρόλο που φαίνεται απλή, η σωστή διάρκεια διατήρησης της στάσης εξαρτάται από την ηλικία, το επίπεδο φυσικής κατάστασης και την εμπειρία του κάθε ατόμου.

Για τα παιδιά και τους εφήβους (περίπου 8-16 ετών), η σανίδα μπορεί να διαρκεί από 10 έως 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτή την ηλικία, το σημαντικότερο δεν είναι η διάρκεια αλλά η σωστή τεχνική και η εξοικείωση με την άσκηση. Μικρά διαλείμματα και επαναλήψεις βοηθούν στην ασφαλή ανάπτυξη δύναμης.

Στους νέους ενήλικες (17-30 ετών), η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Ένα άτομο με μέτρια φυσική κατάσταση μπορεί να κρατήσει τη σανίδα για 30 έως 60 δευτερόλεπτα, ενώ πιο γυμνασμένοι μπορούν να φτάσουν και τα 1-2 λεπτά. Σε αυτό το στάδιο, η άσκηση μπορεί να ενταχθεί σε πιο απαιτητικά προγράμματα γυμναστικής, με στόχο τη βελτίωση της αντοχής και της σταθερότητας.

Για άτομα ηλικίας 30-50 ετών, η προτεινόμενη διάρκεια κυμαίνεται συνήθως από 30 έως 90 δευτερόλεπτα. Εδώ, δίνεται έμφαση όχι μόνο στη διάρκεια αλλά και στη σωστή στάση του σώματος, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί στη μέση ή στους ώμους. Η ποιότητα της εκτέλεσης είναι πιο σημαντική από το πόσο χρόνο αντέχει κανείς.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες (50 και άνω), η σανίδα εξακολουθεί να είναι ωφέλιμη, αλλά πρέπει να προσαρμόζεται. Διάρκεια 15 έως 45 δευτερολέπτων είναι συνήθως επαρκής, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πιο εύκολες παραλλαγές, όπως η σανίδα με στήριξη στα γόνατα. Η ασφάλεια και η άνεση είναι προτεραιότητα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί. Κάθε άτομο πρέπει να ακούει το σώμα του και να προσαρμόζει την άσκηση στις δικές του δυνατότητες. Αν η στάση χαλάει ή εμφανίζεται πόνος, η άσκηση πρέπει να διακόπτεται.

Άλλωστε, η σανίδα δεν είναι αγώνας αντοχής αλλά άσκηση σωστής στάσης και ελέγχου. Με σταδιακή αύξηση της διάρκειας και σωστή τεχνική, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλες τις ηλικίες.

Πηγή tomsguide.com