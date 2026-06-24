Και οι δύο μορφές προπόνησης εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία της ενδυνάμωσης και προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, κυρίως επειδή είναι εύκολες, δεν απαιτούν εξοπλισμό και μπορούν να εκτελεστούν σχεδόν οπουδήποτε. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν είναι απαραίτητα «καλύτερες» από την προπόνηση με βάρη - απλώς διαφορετικές.

Η προπόνηση με αντιστάσεις περιλαμβάνει κάθε μορφή άσκησης όπου το σώμα δουλεύει ενάντια σε εξωτερικό φορτίο, όπως αλτήρες, μπάρες, μηχανήματα γυμναστηρίου, λάστιχα αντίστασης ή ακόμα και γιλέκα με βάρη. Αντίθετα, οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος χρησιμοποιούν ως αντίσταση το ίδιο το σωματικό βάρος του ασκούμενου, όπως στις κάμψεις, τα καθίσματα, τις προβολές, τις σανίδες και τις έλξεις.

Και οι δύο μορφές προπόνησης εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία της ενδυνάμωσης και προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία. Η συστηματική προπόνηση ενδυνάμωσης συνδέεται με: βελτίωση της οστικής πυκνότητας, καλύτερη ισορροπία, ενισχυμένο μεταβολισμό και μειωμένο κίνδυνο τραυματισμών.

Παράλληλα, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και πρόωρης θνησιμότητας. Μάλιστα, ωφελεί την υγεία του εγκεφάλου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, της διάθεσης, της ποιότητας του ύπνου και της ανθεκτικότητας στο στρες.

Η διαφορά

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι δύο μορφές προπόνησης διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο επιβαρύνουν το σώμα. Η προπόνηση με βάρη επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση της αντίστασης - μια διαδικασία γνωστή ως προοδευτική επιβάρυνση - η οποία θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη μυϊκής δύναμης και όγκου. Δηλαδή, οι μύες χρειάζονται σταδιακά αυξανόμενη πρόκληση για να συνεχίσουν να δυναμώνουν.

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Αντίθετα, οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος εστιάζουν περισσότερο στον έλεγχο της κίνησης, τη σταθερότητα, τον συντονισμό και την αντίληψη του σώματος στον χώρο. Αυτό τις καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμες για τη βελτίωση της λειτουργικής δύναμης, δηλαδή της ικανότητας να εκτελούνται με ευκολία καθημερινές κινήσεις - όπως το να σηκωθεί κάποιος από μια καρέκλα, να ανεβεί σκάλες ή να διατηρήσει την ισορροπία του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προπόνηση με βάρη προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στην αύξηση της επιβάρυνσης, κάτι που διευκολύνει τη συνεχή πρόοδο. Από την άλλη, η προπόνηση με το βάρος του σώματος είναι πιο προσιτή, δεν απαιτεί εξοπλισμό και μπορεί να ενταχθεί πιο εύκολα στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα για αρχάριους.

Η αποτελεσματικότερη προσέγγιση φαίνεται να είναι ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων. Οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος βοηθούν στη σωστή κίνηση και στον έλεγχο, ενώ η προπόνηση με αντιστάσεις συμβάλλει στην αύξηση της δύναμης και της αντοχής.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι η επιλογή της «σωστής» μεθόδου, αλλά η συνέπεια. Ένα απλό, σταθερό πρόγραμμα άσκησης που εκτελείται τακτικά και εξελίσσεται σταδιακά με τον χρόνο αποδίδει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από μια πιο σύνθετη αλλά ασυνεπή προπόνηση.

Με πληροφορίες από usatoday