Σε ποιες περιοχές - Ποιοι οι υποψήφιοι.

Σιγά σιγά η Ν.Δ. «κλειδώνει» νέες υποψηφιότητες όπου θεωρεί ότι χρειάζεται ενίσχυση. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται 11 νέα πρόσωπα , με αυτό του ηθοποιού Θ. Βισκαδουράκη και της Έλενας Σώκου -Γραμματέως του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη -να ξεχωρίζουν.

Αναλυτικά οι 11 νέες υποψηφιότητες: Νίκος Μπλόσκας, Χαλκιδική. Άννα Τζήκα, Πιερία. Ζώης Σταυρόπουλος, Αργολίδα. Έλενα Σώκου, Έβρος. Θανάσης Βισκαδουράκης, Α Αθήνας. Δημήτρης Σκουλός, Β’ Πειραιά. Μερόπη Υδραίου, Κέρκυρα. Απόστολος Σπανός, Εύβοια. Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Μεσσηνία. Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας, Ευρυτανία. Πώλα Δαμιανού Α’ Αθήνας.

Λ.Ι.