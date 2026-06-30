Άνω κάτω το Μαξίμου από τον Β. Φεύγα.

Δεν ξέρω τι κατάλαβε τελικά ο Β. Φεύγας από όλο τον ντόρο που έγινε με την επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό ομολογώντας τα λάθη της κυβέρνησης με την επισήμανση ότι μπορεί να της κοστίσουν εκλογικά.

Αν κρίνουμε πάντως από την αρχική του αντίδραση, μάλλον δεν κατάλαβε το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε. Διότι όταν του τέθηκε το ζήτημα της ανάρτησης που έκανε στο facebook ο Γραμματέας Στρατηγικής της Ν.Δ. απάντησε με αφοπλιστικό ύφος. «Μα την κατέβασα».

Δηλαδή, το ζήτημα ήταν αν την κατέβασε ή γιατί την ανέβασε;

Λ.Ι.