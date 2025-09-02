Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ο Drake πόνταρε 300.000 δολάρια ότι ο Σίνερ θα κατακτήσει το US Open

Ο Drake πόνταρε 300.000 δολάρια ότι ο Σίνερ θα κατακτήσει το US Open Φωτογραφία: AP Photo/Adam Hunger
Ο τραγουδιστής στοιχημάτισε υπέρ της υπεράσπισης του τίτλου στο US Open από τον Ιταλό.

Πέρυσι, ο Drake έχασε 210.000 δολάρια επειδή πόνταρε εναντίον του Γιανίκ Σίνερ στον τελικό του US Open. Φέτος, ο τραγουδιστής στοιχημάτισε υπέρ του Ιταλού τενίστα.

Ο 38χρονος Καναδός σταρ «έπαιξε» 300.000 δολάρια στην κατάκτηση του τροπαίου από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Με απόδοση 1,69, αν ο Σίνερ φύγει και φέτος από τη Νέα Υόρκη ως θριαμβευτής, ο Drake θα εισπράξει 507.000 δολάρια, όπως φαίνεται σε ανάρτησή του.

{https://www.instagram.com/p/DOGsIWaDo3G/?hl=en}

Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει την πορεία του προς τον τελικό. Νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 6-1, 6-1, 6-1 και πέρασε στα προημιτελικά. Επόμενος αντίπαλός του είναι ο επίσης Ιταλός Λορέντσο Μουσέτι, τον οποίο έχει νικήσει και τις δύο φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι.

Ο Drake στοιχηματίζει συχνά σε διάφορους αγώνες και τον Ιούνιο αποκάλυψε ότι μέσα σε ένα μήνα «έπαιξε» σχεδόν 125 εκατ., με συνέπεια να χάσει 8 εκατομμύρια δολάρια.

Στο περσινό US Open, πόνταρε ότι ο Τέιλορ Φριτζ θα νικούσε τον Γιανίκ Σίνερ στον τελικό. Όμως, ο Ιταλός κατέκτησε το τρόπαιο και ο τραγουδιστής έχασε 210.000 δολάρια. Στο φετινό Αυστραλιανό Όπεν «έπαιξε» 250.000 δολάρια σε νίκη του Σίνερ επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό και εισέπραξε 345.000 δολάρια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Ερευνητές αναζητούν θεραπεία για σπάνια νόσο σε αυγά ψαριών

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

US Open: Οσάκα κατά Οσταπένκο - Από τα χειρότερα που μπορείς να πεις σε μαύρη τενίστρια

US Open: Οσάκα κατά Οσταπένκο - Από τα χειρότερα που μπορείς να πεις σε μαύρη τενίστρια

Αθλητισμός
Η Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του US Open, νίκησε την Μπόνταρ (Βίντεο)

Η Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του US Open, νίκησε την Μπόνταρ (Βίντεο)

Αθλητισμός
US Open: Πρόστιμο 42.500 δολαρίων στον Μεντβέντεφ για ξέσπασμα στη ρακέτα και τον διαιτητή (Βίντεο)

US Open: Πρόστιμο 42.500 δολαρίων στον Μεντβέντεφ για ξέσπασμα στη ρακέτα και τον διαιτητή (Βίντεο)

Αθλητισμός
US Open: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Τάουνσεντ και Οσταπένκο (Βίντεο)

US Open: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Τάουνσεντ και Οσταπένκο (Βίντεο)

Αθλητισμός

NETWORK

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

Έμμηνος ρύση: Το συχνό λάθος που πρέπει να αποφεύγετε για σωστή υγιεινή

healthstat.gr
Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

healthstat.gr
Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr