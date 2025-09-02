Ο Drake πόνταρε 300.000 δολάρια ότι ο Σίνερ θα κατακτήσει το US Open

Ο τραγουδιστής στοιχημάτισε υπέρ της υπεράσπισης του τίτλου στο US Open από τον Ιταλό.

Πέρυσι, ο Drake έχασε 210.000 δολάρια επειδή πόνταρε εναντίον του Γιανίκ Σίνερ στον τελικό του US Open. Φέτος, ο τραγουδιστής στοιχημάτισε υπέρ του Ιταλού τενίστα.

Ο 38χρονος Καναδός σταρ «έπαιξε» 300.000 δολάρια στην κατάκτηση του τροπαίου από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Με απόδοση 1,69, αν ο Σίνερ φύγει και φέτος από τη Νέα Υόρκη ως θριαμβευτής, ο Drake θα εισπράξει 507.000 δολάρια, όπως φαίνεται σε ανάρτησή του.

{https://www.instagram.com/p/DOGsIWaDo3G/?hl=en}

Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει την πορεία του προς τον τελικό. Νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 6-1, 6-1, 6-1 και πέρασε στα προημιτελικά. Επόμενος αντίπαλός του είναι ο επίσης Ιταλός Λορέντσο Μουσέτι, τον οποίο έχει νικήσει και τις δύο φορές που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι.

Ο Drake στοιχηματίζει συχνά σε διάφορους αγώνες και τον Ιούνιο αποκάλυψε ότι μέσα σε ένα μήνα «έπαιξε» σχεδόν 125 εκατ., με συνέπεια να χάσει 8 εκατομμύρια δολάρια.

Στο περσινό US Open, πόνταρε ότι ο Τέιλορ Φριτζ θα νικούσε τον Γιανίκ Σίνερ στον τελικό. Όμως, ο Ιταλός κατέκτησε το τρόπαιο και ο τραγουδιστής έχασε 210.000 δολάρια. Στο φετινό Αυστραλιανό Όπεν «έπαιξε» 250.000 δολάρια σε νίκη του Σίνερ επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό και εισέπραξε 345.000 δολάρια.