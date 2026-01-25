Ποιος θα βγει πρωθυπουργός αν οι εκλογές γίνουν φέτος;
Τα στοιχήματα ήδη άρχισαν.
Να τι απόδοση δίνει στοιχηματική εταιρία:
-Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί το μεγάλο φαβορί με απόδοση 1,40.
-Ακολουθεί ο Νίκος Δένδιας καθώς ουκ ολίγοι θεωρούν προφανώς ότι μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει "αλλαγή εν πλω" της ηγεσίας της ΝΔ ή ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας και θα επιλεγεί πρωθυπουργός άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Απόδοση του Νίκου Δένδια, εντυπωσιακή, 3,20.
- Από το χώρο της αντιπολίτευσης ως πιθανότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει απόδοση 13.
-Ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με απόδοση ένα προς 15.
-Απόδοση 21 έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έχει λιγότερες πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός από τους αρχηγούς δυο κομμάτων που δεν έχουν ακόμα συγκροτηθεί (!).
-Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει απόδοση 23, ο Κυριάκος Βελόπουλος 25, ο Αντώνης Σαμαράς 31 και ο Άδωνις Γεωργιάδης 41.
Αυτά από στοιχηματική εταιρία, χθες Σάββατο...
Β.Σκ.